Mario Castaño: "No aceptaremos presiones para hacer nuestro trabajo"

Tras la solicitud hecha por la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, para agilizar el análisis del articulado del Plan de Desarrollo, el senador caldense Mario Alberto Castaño, quien es uno de los ponentes de la comisión cuarta, respondió que no se puede hacer una lectura rápida del mismo porque la responsabilidad que tienen no es sólo con el gobierno, sino con la ciudadanía y todos los partidos políticos.

Afirmó que se está trabajando a la velocidad adecuada para realizar un estudio responsable del proyecto, y que por el momento han logrado evacuar 20 de los 182 artículos que presentó el gobierno nacional.

“ No es sólo cuestión de decir si se está de acuerdo o no con determinada iniciativa, sino que le tenemos que poner nuestra impronta como congresistas, porque tenemos nuestros derechos y representamos a la sociedad.

Las 75.000 personas que votaron por mí lo hicieron para que viniera aquí a hablar y no a quedarme callado, tampoco para someterme al gobierno del presidente Duque, el cual apoyé para su elección, ni a lo que digan la directora y el subdirector de Planeación Nacional.”

Manifestó que los ponentes quieren conocer el fondo del proyecto y que hay cosas que necesitan que les sean explicadas de forma detallada, para lo cual no aceptan que lo haga una subcomisión, a pesar de respetar a sus integrantes.

Igualmente dijo que no hay ningún problema si tienen que trasnochar o laborar hasta el día domingo, pero que no permitirán que se les descalifique y se les presione para correr, ya que no están trabajando por las necesidades del gobierno sino por las del pueblo colombiano.