Ex alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez seguirá en la cárcel

En la cárcel deberá permanecer el ex alcalde de Armenia, Carlos Mario Alvarez investigado por el escándalo de la corrupción en la valorización.

El ex mandatario seguirá detenido en la cárcel la 40 de la ciudad de Pereira donde está recluido desde mayo del 2018, investigado por el escándalo de la corrupción en la valorización.

Así lo determino el juez cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia al resolver el recurso de apelación que presento la defensa del ex alcalde de armenia, Carlos Mario Álvarez que solicitaba su libertad argumentando que no era un peligro para la sociedad toda vea que ya no era mandatario y no podría influir en la administración municipal, sin embargo según los argumentos de la fiscalía hay suficientes pruebas que lo vinculan con los hechos denunciados.

El ex mandatario fue imputado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, lavado de activos y peculado por apropiación, por presuntamente haber recibido dineros producto de los contratos de valorización para financiar su campaña política a la alcaldía de Armenia.

Ahora se espera que se fijen las fechas para el juicio oral contra el ex alcalde de Armenia.

Precisamente en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Sebastian Congote investigado por el escándalo de la corrupción en la valorización.