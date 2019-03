Con video denunciarán proselitismo en Boyacá de directora de Agencia Rural

Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, habría estado acompañada de un diputado y precandidato del Centro Democrático a la gobernación de Boyacá en su recorrido por varios municipios del departamento, hablando de proyectos, promesas y dineros para el campo: así lo denunció un grupo de campesinos que con video en mano, aseguran que se trata de una presunta participación política de la funcionaria del estado (proselitismo), en favor del precandidato a la gobernación de Boyacá, Guillermo Sánchez, quien tomó la palabra en varios de estos municipios, para respaldar el recorrido de la funcionaria y sus anuncios gubernamentales.

Hago la denuncia pública que el precandidato por el @CeDemocratico Guillermo Sánchez a la Gobernación de Boyacá, junto con la directora de la Agencia de Desarrollo Rural Claudia Ortiz, hacen campaña con los recursos del estado que nosotros gestamos desde el paro agrario. pic.twitter.com/OtfhRSkxjD — César Pachón (@CesarPachonAgro) 15 de marzo de 2019

“Hago la denuncia pública que el precandidato por el Centro Democrático Guillermo Sánchez a la Gobernación de Boyacá, junto con la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, hacen campaña con los recursos del estado que nosotros gestamos desde el paro agrario”, sostuvo el representante a la cámara por Boyacá César Pachón.

En el video se muestra que el precandidato y actual diputado del departamento por el Centro Democrático, Guillermo ‘El Mono’ Sánchez, habla junto con Ortíz y un grupo de campesinos, sobre los millonarios recursos que el gobierno del presidente Iván Duque inyectará a la comunidad del municipio de Sativanorte (Boyacá), una de las localidades donde se realizó una de las visitas de Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR.

En el video también quedó registrada la voz de la funcionaria pública, cuyo nombramiento fue polémico en los meses anteriores, toda vez que al parecer no habría adjuntado los requisitos suficientes para ocupar su actual cargo directivo.

Pachón denunció en Caracol Radio que “están usando los recursos del estado, para ir fortaleciendo la campaña del candidato del Centro Democrático a la Gobernación del departamento. Esta es una clara trampa electoral. La doctora es una funcionaria del estado que no puede permitir que sus eventos se conviertan por los lados en un trampolín político, y al precandidato, decirle que así sea del partido del presidente de la república, no puede ofrecer a boca abierta los recursos y proyectos productivos que ya se trabajaron años atrás, que fueron luchados por los campesinos en las protestas del paro agrario, y que hoy les toca circunstancialmente entregar a ellos; no pueden estar entregando recursos del estado, y al tiempo, buscando votos a su favor para la próxima contienda electoral, eso es evidente, pero además reprochable”.

Añadió que con video en mano, adelantará una denuncia formal ante la procuraduría y otros entes de control, “porque es claro que en esta región, y por eso vamos a ponerlo en conocimiento de todas las autoridades competentes para que ellos se pronuncien, e incluso, ante el Consejo Nacional Electoral”.