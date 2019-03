Protesta ciudadana tiene a más de 100 cubanos varados en Necoclí

Debido a problemas de salubridad, servicios públicos y el desacuerdo con las autoridades de la zona, la comunidad del corregimiento Capurganá decidió impedir el paso de migrantes que desean transitar por ese territorio hacia la frontera para ingresar a Panamá y luego en ruta a los Estados Unidos.

Uno de los voceros de la comunidad en protesta explicó a Caracol Radio que con esta acción procurarán que elGobierno Nacional y la Gobernación de Chocó, atienda las dificultades que están viviendo por la constante presencia de una población flotante, y las afecciones de salud que les han llevado.

Los lancheros, integrantes de una empresa independiente que presta el servicio hacia la zona, decidieron suspender la movilización de los migrantes cubanos que habían arribado a la población de paso a Panamá.

“La comunidad de Capurganá ha decidido no permitir el ingreso de migrantes, hasta cuando la Cancillería haga presencia en el corregimiento y se aclare cómo es el manejo de migrantes. Nosotros como comunidadapoyamos que a los migrantes se les trate con dignidad, pero también exigimos que se tomen medidas, (que haya) responsabilidad para que nuestra comunidad no resulte perjudicada”, resaltó el voceros de los trabajadores lancheros.

Afirmó que no hay claridad sobre la atención a estas personas en el corregimiento, un territorio que utilizan en tránsito hacia la frontera, pero en donde también pueden causar problemas.

“Hoy en día, Capurganá es la víctima del manejo de unos migrantes de manera irresponsable por elGobierno Nacional y el gobierno departamental… Exigimos que no nos dejen solos con el tema, que tienen que poner la cara porque hoy en día quienes están poniendo los muertos y los presos, somos la gente de Capurganá. Tenemos los serviciospúblicos están colapsados, no sabemos si el agua que estamos consumiendo si es pura o no, en fin hoy, el deseo es que no entren más migrantes, hasta que nos digan si pueden o no pasar a Panamá, porque no hay forma de tenerlos en Capurganá”, reiteró.

Aumenta migración

Aunque en el municipio de Necoclí se calcula que hay más de 100 cubanos, según datos suministrados oficialmente por Migración Colombia son 80 personas que tienen la documentación al día y que esperan salir del país por esa frontera colombo-panameña.

Por petición de la comunidad, los dueños lanchas se rehúsan a llevar migrantes, por lo que se han acondicionado en carpas en la playa.

“Nosotros no queremos quedarnos en Capurganá, queremos seguir el camino. Muchos estamos preocupados para llegar al sueño americano… ahora nos tienen atrapado el sueño aquí, en un pueblo chirriquitico, un millón de gente… llegan cada vez más cubanos, dicen los cubanos, los cubanos y están llegando más”, señalaron algunos de los ciudadanos cubanos varados en Necoclí.

No es la primera que ocurre esta situación, por el cierre de frontera por el Gobierno de Panamá, en octubre de 2016, unas 2.500 personas, entre ellas 500 mujeres y 60 niños, estuvieron varios días varados en Turbo.