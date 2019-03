La conferencia que se convirtió en estrategia en Ibagué

David Gómez, quien dejó huella en marcas como Coca-Cola, Varta y el Grupo Latino de Publicidad, GLP, por mencionar algunas, estará en Ibagué este 20 de marzo, para dar inicio a un novedoso entrenamiento especializado, inspirado en su libro Bueno, Bonito y Carito.

Esta actividad, que trasciende de las horas de la conferencia a un seguimiento personalizado con las empresas vinculadas, está dirigida a empresarios, ejecutivos; directores comerciales, de comunicaciones y publicidad.

La necesidad

Diferenciarse, es el deseo de miles de marcas, atreverse y acertar es lo que algunas no han podido, por ello la firma Elemental de la ciudad de Pereira, emprendió esta tarea en distintas ciudades del país, para así dar a conocer un concepto que está transformando la forma de vender, pasando de enfocarse en el precio a resaltar los diferenciales.

El argumento

David Gómez, explica que el problema consiste en que “muchos vendedores se enfocan más en no perder un negocio, que en lograr condiciones de negociación equitativas. Subestiman sus diferenciales versus la competencia o los comunican pobremente. El problema no es costar más, sino que el cliente no entienda por qué. El precio es una relativa percepción de valor. Si el cliente no percibe diferencia, decidirá por precio y esto lo veremos en detalle. Lo que hacemos es una estrategia y no una conferencia más.

El experto emplea un estilo entretenido y descompilado, llevando a los asistentes entre reflexiones, ejemplos prácticos y conceptos, pero más interesante aún se vuelve el seguimiento posterior al evento que se desarrollará el 20 de marzo en el Hotel Casa Morales de 8 a 10 de la mañana.

David Gómez es el director de Bien Pensado, compañía que provee entrenamiento en marketing en América Latina además docente en posgrados de marketing de reconocidas universidades.