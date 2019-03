Aumenta inconformismo en militares desertores que están en Colombia

Siguen sumándose casos de militares venezolanos que están el descontento, con el presunto incumplimiento de las promesas que hace el gobierno colombiano a estas personas que han desertado del régimen de Nicolás maduro.

Ahora se conoce el caso de José Antonio Mendoza Jaimes quién es capitán segundo de la Guardia Nacional en el estado Táchira, el cual como muchas personas en la zona de frontera tiene doble nacionalidad al ser un ciudadano Colombo-venezolano.

Según le contó a Caracol Radio, presuntamente no se ha tenido un trato igualitario como con sus compañeros que también en desertado y han llegado a la ciudad de Cúcuta al haber mostrado su cédula colombiana.

“Yo deserte el pasado 28 de febrero y me presenté en tienditas, todo iba bien con las entrevistas y los diferentes trámites hasta que mostré que también tenía cédula colombiana, en ese momento me dijeron que mi caso tenía que ser adoptado por migración Colombia y desde ese entonces no me han definido absolutamente nada, yo no puedo regresar a Venezuela donde tenía mi trabajo y ahora que deserte soy un objetivo militar, podría perder la vida al ingresar al vecino país” dijo el militar.

Éste militar actualmente se encuentra en la ciudad de Cúcuta buscando cómo sobrevivir, y esperando que el gobierno colombiano le responda a las promesas hechas a los militares venezolanos que desertaron.