Firman inicio de obra en colegio San Felipe Neri de Cartagena

En medio de gestos de alegría, música y baile, como una muestra de agradecimiento de la comunidad educativa por este logro, el alcalde, Pedrito Pereira Caballero, firmó el acta de inicio de las obras de remodelación y construcción del megacolegio San Felipe Neri, cumpliendo una vez más con la comunidad cartagenera.

“El acto que hoy nos congrega es uno de los más significativos y altamente emotivos que he presidido en cinco meses de encargo. Representa una gran conquista de esta comunidad educativa y de la ciudadanía en la defensa de sus derechos a una educación digna y segura”, manifestó Pedrito Pereira Caballero.

Las peticiones, clamores y exigencias de esta comunidad afectada que no encontraron receptividad en el pasado motivaron al mandatario a sacar adelante este proyecto. Por eso no dudó en pedir celeridad a los contratistas para que los estudiantes de grado once reciban grado de bachiller en este plantel.

Esta obra beneficiará a 1.600 estudiantes, padres de familia, docentes y vecinos del sector. A su vez mejorará el entorno de la zona y ayudará a construir un imaginario diferente del barrio Olaya Herrera.

“Los estudiantes del San Felipe Neri están rompiendo los imaginarios de los jóvenes de Olaya, que muchos consideran conflictivos. Pero su compartimiento en los colegios que hoy los reciben es intachable”, manifestó con orgullo Remberto Navas, rector del Colegio San Felipe Neri.

Los padres de familia no cabían de la emoción porque el Alcalde les dio una luz de esperanza cuando creían que todo estaba acabado. “Llegó el momento que creímos que era imposible, pero con la unidad, y gracias al apoyo que tuvimos del Alcalde desde el primer día, hoy vemos que es una realidad”, manifestó Miryam Madrid Lagares, representante del Consejo de Padres de Familia.

Durante el acto de colocación de la primeria piedra acompañaron al alcalde Pedrito Pereira, la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, la secretaria de Educación Claudia Almeida y el contratista de la obra, Elkin Estrada.

Ante el deterioro del plantel educativo y por seguridad, los estudiantes de la institución educativa fueron trasladados a diferentes instituciones. Un total de 1.075 a la I.E Nuevo Bosque, y 572 a la I.E nuestra Señora del Carmen (Departamental), garantizando su jornada académica de forma normal. Igualmente, el Distrito, a través de la Secretaría de Educación ha garantizado de forma permanente la seguridad y protección de los estudiantes.

La obra

La nueva edificación, cuya licencia de construcción fue aprobada en el mes de febrero, luego de observaciones jurídicas, arquitectónicas y estructurales, tiene una inversión de 8.430 millones de pesos, y debe ser ejecutado en un plazo de 8 meses por el consorcio “Colegio Neri 2017”.

Clara Calderón, secretaria de Infraestructura, manifestó que el área de construcción será de 5.870 metros cuadrados. “Este proyecto educativo tendrá en el primer piso: portería, área administrativa, enfermería, 2 aulas, 3 aulas con baño, 3 baterías de baños, despensa, cocina, comedor, biblioteca, auditorio, cancha múltiple y 26 celdas de parqueo”, Indicó.

El segundo piso consta de 11 aulas, 2 aulas con baños, 2 laboratorios, salón de informática, oficina de profesores, y 2 baterías de baños.

El tercer piso tendrá 17 aulas, 2 aulas con baños, sala de informática, y 2 baterías de baño.