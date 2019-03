No me robé ni un solo peso y lo demostraré: exalcaldesa de Motavita, Boyacá

En el mes de noviembre del 2018, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra la exalcaldesa Dalila Jazmín Pamplona Pacheco y a cinco funcionarios más. El ente acusador hizo lo propio en las últimas horas contra William René Roncancio Bohórquez, secretario de Gobierno de Motavita (Boyacá) para el año 2013, y tres contratistas más.

Y es que en el criterio de la Fiscalía, existen unas irregularidades en los pagos correspondientes a unas festividades que anualmente se celebran en el municipio mencionado, de carácter religioso.

En el proceso hay nueve personas vinculadas, y son señaladas como presuntas responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y abuso de confianza calificado y falsedad material en documento público.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se relaciona con los hechos ocurridos entre los años 2012 y 2014, cuando la entonces alcaldesa Pamplona Pacheco, “presuntamente habría realizado varias contrataciones de manera directa con los hoy imputados Hugo Armando Sierra Esquivel, Alirio Emiliano Moreno Galindo y Dilma Dubiel Cardenas Vargas, quienes fungían como representantes legales de las asociaciones que se encargarían de ejecutar actividades para estimular la cultura ciudadana, el sano esparcimiento, la recreación y el rescate de su patrimonio cultural y religioso del municipio, en el marco de las fiestas patronales. Aduce el ente acusador que, al término de las festividades, los contratos fueron pagados sin que se hubieran realizado todas las actividades estipuladas”.

La fiscalía indicó en medio de las audiencias de imputación de cargos, que con estos tres contratos la exalcaldesa “se habría apropiado de cerca de $237 millones, por lo que en noviembre pasado la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación”.

Tras dichas audiencias, ni la exalcaldesa, ni el resto de los procesados aceptaron los cargos endilgados, y aseguraron que tienen cómo demostrar que son inocentes de los señalamientos que se les hace.

En diálogo exclusivo con Caracol Radio, Pamplona Pacheco señaló que “este proceso está orquestado por enemigos políticos, pero yo tengo mi conciencia tranquila, y voy a sacar mi nombre en limpio, eso lo voy a demostrar a la comunidad de Motavita y a las personas que me quieren hacer daño. Voy a demostrar que soy inocente, porque yo no le he robado ni un solo peso de la administración pública, y eso lo dice y lo sabe el pueblo. Por eso me parece irresponsable de los morbosos que quieren dañar mi nombre”.

Explicó que “la totalidad de los gastos en que incurrió el municipio están soportados en los servicios prestados. Se demostrará en el juicio que en ningún momento se utilizaron las festividades como excusa para afectar el patrimonio público. No existen argumentos contundentes que demuestren apropiación alguna, prueba de ello es que, en un acto de lealtad la fiscalía manifestó que no contaba con argumentos suficientes para solicitar medida de aseguramiento. La experiencia nos muestra que en procesos contra la administración pública, el ente investigador no escatima en afectar el derecho a la libertad cuando tiene argumentos para ello y no es el caso en el presente asunto”.

El proceso actualmente está en su etapa más primigenia. Apenas se ha hecho la vinculación formal al mismo (noviembre de 2018), "y nos encontramos a la espera de celebrar la audiencia de formulación de acusación ante un juez penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Tunja", dijo Pamplona.

Agotada dicha etapa podrá la defensa conocer cuáles son los elementos probatorios que tiene la fiscalía y podrá preparar los propios para demostrar lo que se dijo anteriormente. Seguidamente viene la audiencia preparatoria, en la que el juez decreta las pruebas solicitas por fiscalía y defensa y luego se surtirá el juicio oral.

Junto con la exmandataria, y por los mismos delitos, fueron judicializados José Orlando Arias Chinome, secretario de Gobierno y supervisor del contrato de 2012; Flor Azucena Acevedo Rodríguez, secretaria de Hacienda; Óscar Germán Bayona Daza, secretario de Gobierno y supervisor del contrato de 2014.

Pese a este proceso en curso, la exalcaldesa y primera mujer mandataria que ha tenido en la historia el municipio, asegura que volverá aspirar a la alcaldía de Motavita, y que estará en los comicios electorales de este 2019.

“El que tenga a cuesta en este momento una imputación, no quiere decir que no pueda estar en la contienda electoral, yo no estoy condenada por estos señalamientos de la fiscalía, y es precisamente porque soy inocente que no acepté esos cargos. Por lo tanto, no presento inhabilidad alguna que me impida la participación en una nueva campaña para volver a administrar con altura, honestidad y firmeza mi municipio, al cual le dejamos obras evidentes”, concluyó la exmandataria.