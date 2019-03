Financian iniciativas solidarias de excombatientes de las Farc en Mutatá

Una misión integrada por representantes del Gobierno Nacional y de la Unión Europea (UE) trabaja en Mutatá, Antioquia, para consolidar el proyecto ‘Comunidades de economía solidaria’.

La iniciativa beneficia los emprendimientos económicos sostenibles de las personas que han concluido su proceso de desmovilización, y recibe la financiación del Gobierno de Colombia, el Fondo Europeo, el Gobierno del Reino de España, el Gobierno Vasco y la Cooperativa de excombatientes de las FARC.

Actualmente, el Fondo Europeo para la Paz apoya más de 20 ideas que impactan gran parte del territorio nacional y busca reconstruir el tejido social, apoyar la reconciliación y reincorporación social y económica de los excombatientes.

La inversión total para este proyecto supera los 9 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 30 meses y no se descarta que en el desarrollo del proyecto se adhieran nuevos socios.

“Estamos en un territorio donde el conflicto, la guerra, la violencia no permitió el desarrollo, porque no se podía construir infraestructura, porque no había presencia institucional, ahora el acuerdo de paz da la oportunidad de que venga el desarrollo, eso es lo que va a hacer irreversible la paz. Cuando la gente tenga la forma de darle una vida digna a sus hijos, la forma de educarlos, la forma de salir adelante, son las propias sociedades los que no van a permitir que se vuelva atrás” expresó Paco García del Fondo Europeo para la Paz