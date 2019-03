¿Dairon sí es ladrón? Lo investigarán las autoridades de Medellín

Nuevo giro toman las denuncias relacionadas con la supuesta discriminación y ataque contra un muchacho negro, en el nororiente de Medellín.

Luego de todo el despliegue mediático por el supuesto acto de racismo del que habría sido víctima Dairon Córdoba, el muchacho de 22 años que aseguró haber sido golpeado por ser ladrón siendo inocente, en las últimas horas se conocieron nuevos vídeos en los que se observa a Córdoba robando en un supermercado de Campo Valdés.

Al conocer las grabaciones, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, informó que no se sientenasaltados en su buena fe, y ahora la Fiscalía asumirá la investigación de esos hechos.

“Es un asunto que debe evaluar la Fiscalía para determinar el origen de los vídeos. En este momento es unasunto que debe ser evaluado por la autoridad, que es la Fiscalía, y tendrá que desarrollarse el proceso normal para actos como estos”, dijo el secretario Tobón Villada.

Inclusive, Dairon Córdoba ofreció disculpas a todas las personas y autoridades que lo apoyaron aunque no explica por quédecidió engañar a los ciudadanos y no confesar la verdad.

“Pido perdón a todos los que me apoyaron, a las comunidades afro a los del supermercado, a la policía, pido que por culpa de estono se estigmatice a las comunidades negras ni a los indígenas”, dijo Dairon a un medio de comunicación local.

Al consultar a Daniela Maturana, Concejal de Medellín, quien denunció el supuesto acto de discriminación en sesión de la corporación pública, manifestó su asombro por la situación y expresó que aunque el joven faltó a la confianza, rechaza el acto violento.

“Yo llamé a Dairon y le dije que me dijera, que me dijera la verdad de los hechos, y me dijo: “Concejal le pido perdón, cometí un error. Me dijo: “yo sí cogí ese objeto, cuando vi que me pillaron decidí pagarlo, pero ya las personas no me dejaron... Dairon me faltó a la verdad y le faltó a la verdad y le faltó a la confianza, no solo a mí, sino a muchas personas y muchos medios de comunicación que salieron a defenderlo” expresó la Concejal Maturana.

Por estos hechos el joven Córdoba puede ser acusado del delito de falsa denuncia.