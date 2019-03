Por trocha repatrían cuerpos de personas fallecidas en Venezuela

Ante la negativa de las autoridades venezolanas de permitir el paso de las personas por los puentes internacionales, familiares de personas fallecidas en Venezuela han tenido que recurrir a los pasos ilegales entre los dos países para poder repatriar los cuerpos.

Este es el caso de la señora Adelaida Torrado la cual perdió a su hermano en el municipio de Colón y tuvo que hacer la gestión para trasladar el cuerpo desde San Cristóbal hasta la zona de frontera, sin embargo la Guardia Bolivariana De Venezuela afirmó que no se le permitiría el paso por el puente internacional Simón Bolívar.

Esta mujer le contó a Caracol Radio la travesía y el dolor que ha tenido que padecer, para poder pasar por la trocha el féretro con el cuerpo de su ser querido.

“Después que la guardia me dijo que no se podía pasar el cuerpo acudí a los defensores de derechos humanos los cuales me ayudaron para poder hablar en la trocha y que me permitieron pasar el ataúd, esto ha sido terrible porque llevo varios días y la falta de energía que se tiene en Venezuela ha generado que el cuerpo esté bastante descompuesto, sin embargo queremos darle cristiana sepultura en dónde nació que es aquí en Colombia” dijo la mujer.

Afirmó que muchas personas tienen esta misma problemática en el vecino país, y que han aumentado los fallecidos por la crisis energética llegando aproximadamente 20 cuerpos a diario a la sede de la morgue en San Cristóbal.