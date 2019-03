Se pierde la esperanza para lograr el paso de la ayuda humanitaria

Dieciocho días después del fallido intento, los habitantes en los municipios fronterizos se muestran decepcionados.

Aseguran que pese al apoyo internacional al gobierno interino de Juan Guaidó, los resultados no se ven y Venezuela sigue sumergiéndose en una problemática social y económica que tiene hoy a varias familias abandonando sus hogares en medio de la crisis energética.

“La situación de la ayuda humanitaria como tal es que mientras este Nicolás Maduro, no las va dejar pasar, si intentan nuevamente meterlas a la fuerza o como sea, lo que hacen es afectar al pueblo, los niños duraron 15 días sin estudio, el gobierno como tal, mientras no esté el Presidente Guaidó en Miraflores, no pueden hacer nada, hasta que no haya un cambio por elecciones o por intervención militar o por cualquier otro medo es imposible entrar las ayudas humanitarias a Venezuela, Maduro tiene el sartén por el mango…” dijo uno de los líderes sociales del Táchira a quien por seguridad reservamos su identidad.

Frente a la situación, proponen que las ayudas humanitarias, sean entregadas a los habitantes del Táchira y a los venezolanos que hoy residen en territorio fronterizo idea que en su momento planteó el Alcalde de Cúcuta, César Rojas.