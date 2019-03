Muerte de joven en accidente de tránsito sigue en impunidad

Ya se va a cumplir un año desde que Sonia Patricia Villarreal Tasco de 22 años perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo en inmediaciones de la estación de servicio 'Tiger' en la autopista a Piedecuesta.

Familiares de la víctima aseguraron que la Fiscalía poco ha actuado y pese a que han recurrido a varias instituciones.

Alirio Castellanos dijo que aunque ha interpuesto varios recursos no hay sanciones, "en este caso hay un agravante y es que la persona que la arrolló, que iba manejando el carro, tenía grado dos de alcoholemia. Incluso cuando pasó el accidente se dio a la fuga y fue cerrada por un taxi".

Aseguró el abogado que las sanciones drásticas que ha venido promoviendo la justicia, para conductores borrachos, solo se están quedando en el papel.

"He interpuesto varias acciones y lo que me dicen es que no se puede imputar cargos, ni imponer medida de aseguramiento porque hay que investigar a fondo y eso es mentiras; ella fue capturada por la policía en flagrancia", aseguró Castellanos.

Sobre el accidente

El hecho ocurrió el viernes 23 de marzo sobre las 11:50 de la noche cuando Sonia Patricia iba manejando una motocicleta Pulsar Ns 200 y salió de la estación de servicio hacia la autopista y fue arrollada por un Volkswagen, que se movilizaba en el mismo sentido, y fue arrastrada cerca de 50 metros.

Tras el impacto la joven resultó con varias lesiones que le causaron la muerte. Tres horas más tarde en el Hospital Internacional de Colombia.