Presidente de Cámara de Comercio pide investigar contrato de Tránsito

Horas después de la declaratoria de insubsistencia del director de Tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto porque se negó a firmar un contrato por $165 millones, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán Domínguez pidió la intervención del Comité de Transparencia por Santander para investigar posibles irregularidades.

El dirigente gremial expresó en redes sociales que "ante las muy graves denuncias de Germán Torres, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga he solicitado al Comité de Transparencia que realice un informe sobre el contrato en cuestión, y determine si existen irregularidades en el mismo".

El contrato pretende encargar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que haga los estudios del cambio de la red semafórica de la ciudad. El ex director de Tránsito aseguró que fue presionado para que lo firmara por el asesor de la alcaldía, Rodrigo Fernández.

El presidente ejecutivo de la Cámara se mostró extrañado porque no se enteró de la salida de Torres Prieto sino a través de los medios de comunicación. En entrevista con Caracol Radio dijo que "luego me encuentro con las declaraciones del ex director en las cuales dice que sale de Tránsito porque fue coaccionado para firmar un contrato de manera irregular. Fue de espaldas al Consejo Directivo".

"Hay denuncias muy graves que deben ser investigadas a fondo", expresó.