Nuevo plazo de comunidades indígenas para que el presidente esté en Cauca

Aunque la Ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, llegó con una amplia comisión al sector el Pital territorio Sa’th Tama Kiwe donde se encuentra concentrada la minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, los indígenas no están convencidos de su poder decisorio.

La funcionaria insistió en que el presidente de la República ha manifestado un diálogo permanente para resolver las problemáticas de los pueblos indígenas en todo el país. Gutierrez explicó que el gobierno se ha comprometido en incluir un capítulo concertado en el Plan de Desarrollo Nacional para la protección de los pueblos indígenas, se marcó una ruta para trabajar con los ministerios y entidades descentralizadas y se concertó un capítulo de comunidades étnicas el cual está en estudio en el congreso de la república.

Pese a lo anterior, la dirigencia determinó que esto no responde a la petición que hacen los pueblos congregados en la minga de por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, puesto que los voceros del Gobierno Nacional no tienen carácter decisorio. Los mingueros y mingueras exigieron la presencia del presidente de la república Iván Duque y dieron un plazo hasta este miércoles 13 de marzo hasta las 10.00 a.m, para el debate político entre el CRIC, organizaciones sociales y Populares.

El gobierno también anunció hoy que se destinarán 40 mil millones de pesos a comunidades indígenas del Cauca. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, añadió que cumplirán las promesas que el Gobierno anterior no concretó. Nada de estos anuncios convenció a las autoridades nativas para desactivar la minga indígena a punto de irse a la vía panamericana.