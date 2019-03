¿Qué es Ciudadanos Como Vos?

Ciudadanos Como Vos es una estrategia que reconoce que la cultura ciudadana ya hace parte de muchas de las interacciones de la ciudad y que resaltar e insistir en los referentes positivos nos ayuda a reforzar la narrativa de la convivencia, la confianza y el cumplimiento de normas y acuerdos.

Esto implica dos reglas de juego para cualquier mensaje o acción asociado a la estrategia. La primera es que asumimos el reconocimiento positivo como el enfoque regulatorio del comportamiento sobre el que se enfocará la estrategia. Esto se traduce en una preocupación por buscar, identificar, involucrar, reconocer y dar visibilidad a los ciudadanos y sus acciones y disposiciones pro-sociales. La segunda es igualar las expectativas y acciones ciudadanas, las acciones y disposiciones pro-sociales no son extraordinarias (aunque sean destacables) y al tiempo, normalizar lo poderoso de estas acciones. En este sentido, el conductor de bus que no tiene multas de tránsito o el voluntario que pasa todas sus tardes en un hogar de paso no es en términos efectivos una figura “heroica”; por el contrario, es lo “normal” en Medellín, es, en efecto, un “Ciudadano Como Vos”.

De nuevo, la Estrategia se sustenta sobre la certeza de que la mayoría de las personas en la ciudad, la mayoría del tiempo, está ayudando a los demás, resolviendo sus problemas con el diálogo, la cooperación y la confianza, ganándose la confianza de otros, y cumpliendo normas y acuerdos. Su enfoque narrativo se pega de la estética y valor de las crónicas ciudadanas. Un paseo en el taxi del conductor de taxi al que nunca le han puesto una multa, una noche con los agua-paneleros que atienden habitantes de calle en la Minorista, un día de trabajo con un mediador en Convivencia, una clase de la Red de Escuelas de Música, una visita al barrio más limpio de Medellín, una visita a un nuevo colegio de uno de los mejores contribuyentes de la ciudad.

De igual forma, la narrativa pone a los ciudadanos en un papel de expectativa propia de pro-socialidad. Refuerza que en el resto de la ciudad hay mucha gente haciéndolo, lo interpela de forma indirecta para que encuentre su papel en Medellín. Las activaciones, mensajes de redes y piezas publicitarias se enfocan en señalarlo como parte de esa ciudadanía en Medellín que anda confiando y generando confianza, cumpliendo normas y acuerdos y encontrando nuevas formas de construir convivencia.

En efecto, si el comportamiento está definido según las expectativas colectivas, asumimos que la confianza es fundamental para la cultura ciudadana: ayuda a cerrar las brechas de las percepciones negativas sobre las motivaciones de los otros. Por supuesto, la Estrategia reconoce la potencia de agradecer, visibilizar y ejemplificar lo cotidiano para inspirar cambios de comportamiento colectivo.