Venezolanos abandonan sus viviendas en municipios fronterizos

En grupos de familias están llegando los venezolanos con parte de sus enseres cruzando las trochas fronterizas.

Cansados de una situación que empeora sus condiciones de vida con el pasar de las horas, hoy buscan en Colombia nuevas oportunidades “nos están corriendo poco a poco de nuestra propia tierra, gracias a lo que han hecho allá las autoridades de Venezuela… pensamos salir definitivamente…” dijo, Rafael Rondón, ciudadanos venezolano.

Aseguran que la situación social y económica por la que atraviesa Venezuela, dificulta las condiciones de vida “dejar nuestra casa abandonada por que no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay empleo, si usted sale a las calles y se encuentra con gente que no conoce usted con pistolas en mano, encapuchados y esto genera zozobra para uno salir.

Muchos de los venezolanos que llegan hoy a esta zona de Frontera se muestran escépticos a los llamados de movilizaciones por el presidente interino Juan Guaidó, manifiestan qué en medio de las necesidades que registran se hace necesario de manera urgente el paso de las ayudas humanitarias