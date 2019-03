Tachirenses escépticos de las nuevas movilizaciones

Cansados de la situación social y económica de su país los venezolanos expresan que el gobierno interino debe implementar otras acciones más contundentes que permitan devolver la democracia a su territorio.

Sin desconocer, el apoyo de la comunidad internacional, aseguran que Venezuela sigue en decadencia con una ayuda humanitaria represada en la frontera y con acciones de intimidación al pueblo por parte de autoridades y civiles armados.

“Yo no veo mejoría, más bien veo que cada vez estamos pasando más necesidades y el gobierno interino lo que hace es convocar marchas, hay mucho descontento, no es lo que se esperaba, ha tenido mucha paciencia y a nosotros ya se nos está agotando la paciencia…ya en vez de retornar estamos pensando es en irnos mas no en volver…” manifestó, Dina López.

Frente a esta situación muchos de las familias venezolanas han optado por abandonar sus viviendas y buscar nuevos destinos en Colombia.