Alcalde de Cartagena y la ANI buscarán mejorar vías de acceso a la Boquilla

En su ejercicio de escuchar a las comunidades, el alcalde Pedrito Pereira se reunió con líderes de la comunidad de La Boquilla.

Hace casi 10 años, aseguran los líderes, que un alcalde y su gabinete no los atendía, pero sobre todo, que no les planteaban soluciones prácticas a sus problemas históricos en salud, ambiente, movilidad, ecoturismo, deporte, recreación, pesca, educación, entre otros.

Luego de escuchar con atención el pliego de solicitudes, el Alcalde, los secretarios y funcionarios delegados ofrecieron soluciones a corto, mediano y largo plazo y se establecieron mesas de trabajo por sectores con fechas y coordinadores responsables.

Una de las inquietudes que más les preocupa es el acceso a su comunidad, que por la construcción del viaducto El Manglar deben trasladarse varios metros para llegar a la entrada de su población. El 29 de marzo se realizará una nueva reunión con presencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, Concesión Costera y el Datt, para buscar solución temporal, mientras su buscan alternativas definitivas.

“Hoy hemos atendido a la comunidad de La Boquilla. Ellos el lunes hicieron una protesta. Manifestaron distintos temas, pero lo principal es el del viaducto para el acceso a su territorio. Vamos a mirar con la Agencia Nacional de Infraestructura que los recursos que quedan en ese proyecto puedan ser invertidos, para que los habitantes de este corregimiento puedan acceder sin ningún traumatismo a esa zona”, precisó el Alcalde.

En cuanto al servicio de salud, pronto se solucionará la dotación de aires acondicionados del centro médico y evaluará la posibilidad de asignar dos médicos los fines de semana y festivos y reforzará el servicio de la ambulancia ubicando otra en un sector más cercano a la zona norte, como Canapote, para facilitar una respuesta oportuna ante cualquier solicitud de emergencia.

Mohamed Ortega, líder de La Boquilla, destacó el interés del Alcalde y sus secretarios para que su comunidad recupere la credibilidad en los gobiernos. “El Alcalde conoce La Boquilla, gracias a él creció el Ecobloque, protege los recursos naturales y se harán actividades que antes eran difícil alcanzar en la comunidad”, dijo.

Aclaró que la solución no es sólo responsabilidad del Alcalde, sino que por ser La Boquilla un territorio ancestral titulado tienen prioridad para que sean atendidos por el Gobierno Nacional.

Destacó el interés del Alcalde en escucharlos y buscar soluciones y recuerda que desde hace, aproximadamente, 10 años no los atendían. “Pedrito ha sido el único que ha dicho: me voy a sentar con ustedes, me interesa la comunidad de La Boquilla y nos ha priorizado todo este espacio y hasta esta hora”, dijo.

Álvaro Camargo fue hasta hace unos meses vicepresidente del Consejo Comunitario de La Boquilla y los resultados de la reunión con el Gobierno Distrital lo dejan satisfecho y optimista por lo alcanzado en la reunión.

“Obtener la atención del Gobierno Distrital nunca había sido fácil en el pasado y que te atiendan y te traigan todo el gabinete para cada problemática, eso es destacable y eso se agradece”, afirmó.

Lo otro que destaca es que se establecieron compromisos con fechas y con responsables de parte de la Administración, aspecto que le generó confianza en el gobierno local.

Otras soluciones

Con Corpoturismo se promoverá el ecoturismo en La Boquilla, potenciará y organizará la prestación de servicios turísticos y el avistamiento de aves. Esta comunidad también está en la lista de beneficiados por el proyecto de acuerdo de Drenajes Pluviales, al igual que en la limpieza de los canales que se realizará con la incorporación de recursos que se solicitó al Concejo.

Desde la autoridad ambiental se continuará el cuidado de la Ciénaga de la Virgen con el apoyo de la Guardia Ambiental y otras autoridades ambientales.

En cuanto al proyecto Bandera Azul, que tanto preocupa a los habitantes de La Boquilla, el Alcalde les dio un parte de tranquilidad y manifestó que ninguna decisión se tomará de manera inconsulta con esta comunidad y que es solo una propuesta que no ha definido exactamente en la zona norte cuáles serían los 200 metros de playa que se postularán al galardón internacional.

“Hemos impuesto dos características que debe tener el territorio donde se vaya a implementar este proyecto: No será en playas concesionadas y debe incluir a todos los sectores de la comunidad. Es un galardón en seguridad, organización y manejo ambiental de un territorio que sea escogido en la zona norte, y todo será totalmente socializado”, advirtió el Alcalde.