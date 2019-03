VIDEO: Protesta de vendedores informales por 300 beneficiarios del Pmep

La marcha que transcurre por todo el centro de Bucaramanga se realiza por los 300 beneficiarios que se instalarán en el centro de la ciudad acogidos al Plan Maestro de Espacio Público. Estas personas recibirán dotación, mobiliario y carnet para poder vender sus productos de formal legal en las calles.

Rafael Páez, líder de vendedores ambulantes señaló que "hoy no permitiremos que se ubiquen los módulos del plan maestro porque son personas nuevas, que no han tenido ni problemas, hay hasta dueños de almacenes legalmente constituidos, no es justo que nos dejen por fuera a los que de verdad trabajamos muy duro en la calle".

Según lo contó el líder de vendedores a Caracol Radio la Alcaldía de Bucaramanga tiene plazo hasta hoy para ubicar a los vendedores y estarán prestos durante todo el día para no permitir que se instalen dicho mobiliarios.