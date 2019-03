Escándalo por posible participación en política del alcalde Hernández

En total fueron ocho los candidatos independientes que se reunieron con el alcalde Rodolfo Suarez.

El alcalde Rodolfo Hernández., dijo que la reunión que sostuvo con los precandidatos a la alcaldía de Bucaramanga no es participación en política es pedagogía, para decirle a los aspirantes que es lo que espera la ciudadanía de ellos.

Agregó, que no estaba promoviendo a nadie, simplemente los invite y es la primera reunión que hace en su casa, donde en un almuerzo dialogo con los 8 aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga, donde les explicó necesidades más solicitadas por la comunidad.

Indicó el mandatario “no tengo ningún interés de estar guardando nada y simplemente invite a los independientes a los de partidos alternativos, a los otros no los invite porque hace parte de la politiquería que arruinó a Bucaramanga y eso no está con nosotros”.

Caracol radio conoció que en esta reunión estuvieron los precandidatos a la alcaldía de Bucaramanga, Sergio Isnardo Muñoz, Jorge Figueroa, Ludwing Mantilla, Carlos Sotomonte, Cecilio Vera, Juan Carlos Cárdenas , Sergio Prada.