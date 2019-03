Las peticiones de La Mojana al presidente Iván Duque

El presidente Iván Duque llegó este martes 12 de agosto al municipio de Sucre, Sucre en La Mojana para cumplir una visita que había prometido a la región desde el 9 de febrero en el Taller Construyendo País en Coveñas.

El jefe de Estado programó un diálogo social para escuchar las principales necesidades de la región conformada por los departamentos de Antioquia, Bolivar, Córdoba y Sucre.

Cortesía Ramiro Herazo y Caracol Radio

Previamente desarrollaron una mesa de trabajo en la Gobernación de Sucre donde fueron priorizadas las peticiones al jefe de Estado.

De acuerdo con líderes de la región la financiación de la tercera fase del Megaproyecto de La Mojana y el mejoramiento de vías son las principales necesidades.

Cortesía Ramiro Herazo y Caracol Radio

De acuerdo con el Gobierno hacen falta $1.7 billones para ejecutar obras hidráulicas consistentes en la construcción de 33 compuertas y 9 muros de contención en los cascos urbanos de igual número de municipios.

Los habitantes de Sucre, Sucre esperan que el gobierno les asegure la construcción de una vía de 56 kilómetros que los conecte con la carretera San Marcos - Majagual y con el resto del departamento de Sucre.

Igualmente campesinos que no tuvieron acceso al escenario donde se sesarrolla la reunión piden que les den solución a la falta de tierras.

"Campesinos estamos sin tierra en la región de la Mojana, en Majagual(Sucre), la única forma que nosotros como campesinos podamos mejorar nuestra calidad de vida es teniendo nuestra parcela" expresó Carlos Contreras, vicepresidente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Majagual.

Pescadores de la zona rural de Sucre, Sucre quisieron exponerle al presidente sus necesidades debido a la falta de pescado por la Sequía y por la crisis generada por la hidroeléctrica de Ituango pero no le permitieron entrar.

Robert Menco, pescador de la zona conocida como El Pansegüita, en Sucre, expresó que en la región hay hambre por la sequía.

"el 97 por ciento del Pansegüita somos pescadores, no hay bocachico, no hay mojarra, estamos olvidados, pero no tenemos acceso para expresarnos" afirmó.

En la tarde de este martes 12 de marzo entregaran conclusiones y compromisos adquiridos por el gobierno en la reunión.