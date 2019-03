Medellín registra la cifra histórica más baja en embarazos en adolescentes

En la revisión de los registros se identificó que en 2005 la cifra llegó a 8.319 casos. Además, con una proporción de 15,8 %, este año se superó la meta propuesta en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio que era de 19,7 %.

La reducción demuestra que la ciudad avanza en la prevención del embarazo adolescente, que es, a su vez, una apuesta contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que promueven una vida saludable y el bienestar universal, con metas al año 2030.

Entre las consecuencias del embarazo adolescente está el aumento de riesgos tanto para las madres como para los recién nacidos. Según información de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. Los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer.

Además, se perpetúan los círculos de pobreza en los países. Cuando hay un embarazo en la adolescencia se presentan cambios drásticos en el proyecto de vida. La mayoría de las jóvenes dejan la escuela e incluso en muchos casos son susceptibles de sufrir un embarazo subsecuente. En términos económicos, se pierdan los ingresos anuales que una mujer joven podría ganar a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz. Se generan nuevas necesidades que no pueden cubrirse, desigualdad y condiciones no dignas para la crianza de los hijos.

La Alcaldía de Medellín cuenta con una Mesa Municipal de Prevención del Embarazo Adolescente que articula a entidades públicas y privadas, la Personería, el centro Nacer de la Universidad de Antioquia, EAFIT, Universidad Cooperativa de Colombia, I. E. Inem José Félix de Restrepo, Fundación de Atención a la Niñez (FAN), Profamilia, ICBF, Corporación Preventiva de Embarazos Adolescentes, entre otras.