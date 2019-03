Un taxista devolvió millonario olvido de dos pasajeras

Alex Fabio Marín, un taxista con 21 años en el oficio, no pensó que se iba a volver popular por un buen gesto de esos que cada vez hacen menos personas, devolver una millonaria suma de dinero que dos mujeres dejaron olvidada en el taxi después de las dejara en su lugar de destino en el barrio Manrique central, nororiente de Medellín.

Las dos mujeres, madre e hija, abordaron el taxi en el sector la Alpujarra, centro de la ciudad, estaban tan emocionadas hablando del proyecto de arreglar la casa con los 40 millones de pesos en efectivo que una cooperativa les había prestado, que cuando llegaron a su destino, pagaron y se bajaron, pero se les olvidó en el vehículo la bolsa negra donde llevaban el dinero.

“Yo arranque, y cerca de diez o quince cuadras vi la bolsita atrás, por casualidad me dio por mirar, la guardé en la gaveta no le mostré malicia. Cuando llegue el acopio del barrio Popular uno, donde nos hacemos todos los compañeros, mostré la bolsa y era plata en efectivo, todos muy honestos me dijeron, Alex vaya entregue eso”, relató.

El taxista convencido su buena obra se dirigió a la casa de las mujeres para regresar el dinero como le habían recomendado sus compañeros de acopio.

“A la señora la encuentro llorando muy nerviosa. Llegué y le pregunté que le había pasado, llegué como psicólogo, abrí la gaveta y le dije señora aquí está su plata. Me cogió a picos y le dije señora mire que somos buenos”, concluyó el honesto conductor.

El taxista regresó a su labor con 200 mil pesos de propina que le regaló la agradecida mujer y once mil 600 pesos que costó la carrera.