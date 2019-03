En Cali, se construirá la primera granja solar universitaria

Las universidades caleñas le siguen apostando a la iluminación sostenible, tanto es así que la Universidad San Buenaventura seccional Cali y Celsia se unen para la construcción de la primera granja solar del país en un campus universitario, así lo confirmó Fray Ernesto Londoño, Rector de la Universidad San Buenaventura Cali.

“Se realizó un convenio con Celsia para construir una granja solar dentro de nuestro campus, de tal modo que nos convertimos en la primera institución de educación superior en levantar un sistema de este tipo, esto no quiere decir que otras universidades no tengan paneles solares, sino que el término granja se refiere a que los paneles estarán en el suelo y no en el techo”, dijo el rector.

La granja solar contará con 1.346 generadores de energía ubicados en un terreno de 6.504 m2 en la sede de la universidad.

“La construcción ya se inició y tener los paneles en el piso hace que sea más práctico para nosotros, por ejemplo, si tenemos moverlos se nos facilitará", expresó Fray Ernesto.

Se espera que la granja solar evite la emisión de 249 toneladas de dióxido de carbono y abastezca el 27 % de la energía que necesita la institución para sus funciones.