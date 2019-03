Así le robaron el cabello a una joven en Transmilenio

Pilar Ramírez iba hacia su trabajo en un bus articulado de Transmilenio. Cuando se encontraba en la estación Ricaurte, el vehículo se llenó totalmente y los pasajeros quedaron bajos los acostumbrados “apretones”.

De repente, Pilar sintió que le jalaron el cabello, pero no le prestó mucha atención al momento. “Sentí que me jalaron; llevaba una cola. Cuando me bajé en la estación, me solté el cabello y me di cuenta que me faltaba la mitad”, señaló.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, anotó que no supo qué hacer y no se decidió a denunciar porque de pronto se reían de ella.

“Fue dentro del bus. En Ricaurte siento que le jalan el cabello”, insistió Pilar, quien aún no decide su entablar una denuncia.

Y añadió: “Me fui al peluquero porque me sentía como una muñeca vieja”. Las autoridades recordaron que estas situaciones se deben denunciar. Lo primero que se debe hacer es buscar la presencia de un policía y dar a conocer el caso. Luego hay que instaurar la denuncia en la URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía) más cercana.

Las autoridades admiten que hay bandas dedicadas a robar y traficar con los cabellos largos.