Distrito de Barranquilla retira apoyo a Ficbaq tras engañar con Tarantino

El secretario de Cultura, Juan José Jaramillo, confirmó a Caracol Radio que el Distrito retiró el apoyo institucional a Ficbaq, tras confirmar que era mentira la presencia del cineasta Quentin Tarantino en su séptima edición.

"El Distrito solo tiene un apoyo institucional, no financiero con el Festival de Cine, pero una vez conocido el hecho, se le hizo saber a las directivas que no contaran más con el apoyo de la Secretaría de Cultura y que no sigan utilizando la imagen del Distrito", expresó Jaramillo.

El funcionario local lamentó que la imagen de la ciudad se haya afectado por los organizadores y expresó sentirse "indignado" por lo ocurrido.

"Es inaceptable que un evento con 7 años de trayectoria termine con esta mamadera de gallo. No entiendo a los directivos", sostuvo Jaramillo.