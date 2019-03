Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 12 de marzo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La falta de escombrera en Armenia está afectando el desarrollo de la ciudad en materia de infraestructura según el gerente de Amable Jesús Antonio Niño.

Y es que, según el funcionario, quien estuvo como invitado en el concejo de Armenia, este sería uno de los factores más relevantes que no ha permito avanzar con regularidad en las obras de la carrera 19, que se estima se reanuden el 23 de este mes, pues el gerente de Amable es consientes que la terminación de las obras de la carrera 19 son de vital importancia para la movilidad de la ciudad.

El gerente de Amable destacó que desde que llegó a la gerencia de la entidad, se ha encargado de organizar la casa y establecer en detalle que se hizo y que se dejó de hacer, pues es evidente que hubo recursos millonarios que hubo que devolver al gobierno nacional, porque no se ejecutaron.

Victor Hugo Zea secretario de asuntos labores del Sindicato de Trabajadores Sintraunicol de la Uniquindío en diálogo con Caracol Radio explicó que “invito a que no nos desgastemos en peleas o discusiones que solo destruyen, sigamos construyendo universidad, familia Uniquindiana, bajo principios de lealtad, equidad y verdad”

No paran las cifras de criminalidad en el Quindío, un nuevo asesinato se registró, en esta oportunidad en el municipio de Montenegro.

Los hechos ocurrieron en el barrio Pueblo Nuevo de esa localidad, allí las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Luis Eduardo Plazas Angulo y un joven menor de edad herido con arma de fuego, el comandante de la policía en el Quindío coronel Luis Hernando Benavides señaló que en el caso fueron incautadas dos armas de fuego.

El alto oficial señaló que en lo corrido del año ya van 35 homicidios en el departamento del Quindío número similar a la misma fecha del 2018.

En lo que va del 2019, la secretaria de gobierno de Armenia en compañía de la policía ha realizado 19 incautaciones de mercancía a vendedores ambulantes que NO cuentan con los permisos o licencias para operar, así mismo han impartido 80 comparendos por la invasión del espacio público.

Los operativos se han realizado en el sector Unicentro; la zona centro en la carrera 15 con calle 19 y calle 20; de igual manera en la carrera 16 con calle 17, 18, 19 y 21 y en la carrera 14 desde la Plaza de Bolívar hasta el Parque Sucre.

Las llamadas extorsivas en el eje cafetero provienen en su mayoría de las cárceles Doña Juana de la Dorada, Caldas y Picaleña de Ibagué, por eso ejército busca contrarrestar este delito.

El comandante de la Octava Brigada, coronel Richard Gonzáles explicó que en la última semana evitaron varios casos de extorsión donde exigían a las víctimas 10 millones de pesos luego de amenazar con atentar contra la vida, integridad y la de los familiares.

Para el 22 de marzo quedó fijada nuevamente la audiencia contra el ex alcalde de Montenegro, James Cañas Rendón y 12 concejales y ex concejales de esta localidad investigados por presuntamente reglamentar y sancionar actos administrativos relacionados con la zona de desarrollo turístico prioritario, sin agotar los procedimientos legales establecidos.

La diligencia judicial en el ministerio público se aplazó porque los abogados de los ex funcionarios citados argumentaron que la procuraduría no tendría competencia para investigarlos toda vez que la entidad conocía el proyecto de desarrollo turístico.

El Quindío se consolida como uno de los destinos más importantes para el turismo de eventos

Y es que mientras el próximo fin de semana en el centro de convenciones se va a estar desarrollando el 1er Congreso Nacional de Urgencias en Medicina Interna, en Panaca se va a estar llevando a cabo el Cuarto encuentro nacional de arquitectura, dos eventos en los que se espera cerca de 900 visitantes, así lo dijo Laura María Gonzales, directora del Convention Bureau, quien destacó además los demás eventos programados para el resto de año.

La industria del cannabis medicinal toma fuerza en el Quindío. Precisamente en el municipio de Córdoba, en la vereda La Soledad, está ubicada Plantmedco, una firma dedicada al procesamiento del cannabis como planta, para extraerle el aceite y poder exportarlo al exterior, en donde es un producto muy apetecido.

El secretario de cultura del Quindío James Gonzales Mata le salió al paso a las críticas y quejas por los comodatos de 30 colegios y casas de la cultura del departamento que se deben renovar y cancelar debido a que ya cumplieron el tiempo, desmintió que se vaya a retirar o quitar elementos solo que están cumpliendo con la norma, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Hoy será el lanzamiento de la primera serie de ficción en el canal regional Telecafé del Quindío, estamos hablando de Corazón violeta, que narra la historia de la poeta quindiana Carmelina Soto, la productora ejecutiva de este producto audiovisual Erika Carvajal destaco que este proyecto contó con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y consta de ocho capítulos de media hora cada uno que se inician hoy a las 9 de la noche por Telecafé.

Un colector principal de tubería de agua y alcantarillado de gran diámetro de EPA atraviesa el predio donde se construiría la sede educativa del barrio La Grecia al sur de Armenia, así lo dieron a conocer voceros de la empresa contratista Mota Engil que señalaron que por eso a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa-FFIE del Ministerio de Educación se solicitó a la alcaldía la disposición de otro predio.

Desde la secretaria de educación manifestaron que un predio ubicado contiguo a la sede la sede La Cecilia de la institución educativa La Adíela sería el escogido para construir este colegio cuyo presupuesto es de 5700 millones de pesos.

En los municipios del Quindío no está permitido la comercialización de pescado en jeeps, camionetas de estacas, carretillas, baldes, y de ninguna forma en vía pública porque no cumplen con las condiciones sanitarias y no están autorizadas para ejercer esta actividad, así quedó establecido en la circular 036 del 7 de marzo del 2019 expedida por la secretaria de salud del departamento.

El ingeniero de alimentos Orlando Velázquez coordinador de Inspección, Vigilancia y Control de Alimentos de la secretaría de Salud dijo que las principales recomendaciones a la hora de comprar pescado en esta época de cuaresma en el mundo católica y en semana santa es hacerlo en un sitio reconocido y que cumpla con las condiciones sanitarias.

A las 9 de la mañana en el Auditorio Narcizo Concha Aguirre de la Institución Universitaria EAM se llevará a cabo el conversatorio "Game On, Inmersión en los Videojuegos", donde los estudiantes de cuarto semestre de Diseño Visual Digital darán a conocer herramientas para el diseño de videojuegos.

La Alcaldía de Montenegro entregó 344 uniformes a escuelas de formación deportiva en disciplinas como fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, balonmano, baloncesto, patinaje, ajedrez y actividad física, entre otras.

En deportes, con varios reconocimientos por parte de empresas patrocinadoras y autoridades departamentales y municipales Caciques del Quindío fue reconocido en la región por ser los campeones de la copa intercontinental de fútbol de Salón en Rusia, jugadores, cuerpo técnico y directivos agradecieron el respaldo para este proyecto deportivo.