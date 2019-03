Llamadas extorsivas eje cafetero provienen de cárceles de Dorada e Ibagué

Las llamadas extorsivas en el eje cafetero provienen en su mayoría de las cárceles Doña Juana de la Dorada, Caldas y Picaleña de Ibagué, por eso ejército busca contrarrestar este delito.

El comandante de la Octava Brigada, coronel Richard Gonzáles explicó que en la última semana evitaron varios casos de extorsión donde exigían a las víctimas 10 millones de pesos luego de amenazar con atentar contra la vida, integridad y la de los familiares.

El alto oficial dio a conocer nuevas modalidades de las llamadas extorsivas “Los extorsionistas están contactando a comerciantes para proponerles negocios que supuestamente les dejarán buenas ganancias y con ello llaman su atención. Durante varios días los delincuentes dialogan con ellos y les dicen que deben llevar su producto a cierta zona donde ya saben que no existe señal de celular, y además le piden el nombre y número de teléfono de familiares, según ellos ‘por si su celular falla’

Y agregó “Cuando pactan la entrega, se aseguran de que esta persona ya esté en el lugar donde no hay señal telefónica a la espera de encontrarse con quien supuestamente hará el negocio. En ese momento los delincuentes llaman a sus familiares del comerciante a decirles que esta persona está retenida y que si no consignan de inmediato una cantidad de dinero, lo asesinarán o quemarán su vehículo. Los familiares de la víctima tratan de comunicarse con él y al no tener señal, se angustian y en muchas ocasiones terminan consignando”