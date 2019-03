5 municipios restan de proceso de desminado humanitario en Boyacá

El ejército de la tercera brigada del ejército, dedicado al trabajo de desminado humanitario, una tarea inherente a los ingenieros militares, en el pos conflicto, inició con el desminado humanitario en el departamento de Boyacá en el año 2018, hoy resta llegar con ésta labor a 5 municipios más para declarar a Boyacá como un departamento libre de minas y artefactos explosivos.

“Con esta labor, le garantizamos a los campesinos el uso y el derecho a la tierra, porque desafortunadamente a nivel mundial ocupamos el segundo puesto como el país más contaminado con minas, sin embargo hoy el batallón de desminado número 3 está haciendo un excelente trabajo en Boyacá”, manifestó el coronel Omar Zapata, comandante de la primera brigada del ejército.

En éste año se está dando continuidad con la tarea del año pasado, donde se entregaron los municipios de Duitama, Otanche, Pauna, Quípama, Páez y Sotaquirá, tanto a sus respectivos alcalde como a la gobernación, siendo declarados libres de minas y artefactos explosivos.

Este año, el mismo batallón número 3 realizará labores de desminado en las localidades de Tasco, Aquitania, Sogamoso y Cocuy como una primera fase, siendo considerados municipios que tienen tipología tipo 2, que la demarcan la cantidad de eventos que han ocurrido en dichos territorios durante los 50 años de conflicto y que conllevan a revisar algunas áreas.

La segunda fase de este año estará concentrada en el municipio de Labranzagrande, que tiene tipología 1, es decir es más compleja, debido a que fue centro de mayor cantidad de eventos en comparación con los municipios tipo 2.

Por su parte el mayor Edwin Cedeño, integrante del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario, a cargo del grupo que realizó esta operación en Sogamoso, afirmó que dentro del trabajo adelantado en el municipio, se llegó a la conclusión que a la fecha no existe evidencia o sospecha que indique la presencia de minas antipersonales en el municipio.

“Esto se evidenció a través de estudios no técnicos, reuniones con comunidad como dueños del territorio que son los que tienen la información de primera mano y ellos no han manifestado nada. Realizamos un Consejo Extraordinario de Seguridad donde se abordó el tema y realmente no se recogen denuncias o sospechas nuevas, lo que indica que no hay afectación en el momento”, recalcó el Mayor del Ejército.