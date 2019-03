Llegó a Medellín militar venezolano, preso por cuestionar al gobierno

A Medellín llegó en los últimos días el teniente José Gregorio León Sevilla, quien por más de 7 años perteneció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y logró huir de su país luego de ser retenido poco más de un mes, por discrepar en las reuniones donde, según relata, intentaban persuadirlo para no revelarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En conversación con Caracol Radio, el teniente León Sevilla narró los complejos momentos que vivió durante los últimos meses en Venezuela

“Siempre que hacían reuniones por cuestiones de ideología para intentar lavarnos el cerebro, siempre tomaba intervenciones donde daba mi punto de vista, que estaba en contra de todo eso que estaban diciendo. Comenzaron la cacería donde lastimosamente tuve que decirles, porque se ve la presencia, los actos de corrupción que hacen ellos”, relató el militar venezolano.

Luego de sus intervenciones en las reuniones donde expresaba su inconformidad al general de brigada de la Academia Técnica Militar Bolivariana, Pablo Beltrán Pérez Villamizar, estuvo privado de su libertad.

“Por el pensamiento político que yo tenía, comenzó el acoso; yo duré aproximadamente un mes (retenido), no me dejaban salir, me tuvieron preso y no podía ver a mi familia”, relató el teniente León Sevilla.

El oficial recuperó su libertad luego de que uno de sus colegas encargado de los diagnósticos psicológicos militares, emitiera un concepto donde supuestamente tendría problemas mentales, lo que permitió visitar su familia y en ese momento salió del país.

“No me pude traer a mi familia. Me tuve que venir solo porque si yo iba preso no es un secreto para el mundo, las torturas que sufren los presos políticos. Incluso, un día después que yo me vine ellos desplegaron una comisión militar en la residencia que yo tenía, pero ya ellos sabían que yo me había ido del país”, prosiguió en su relato.

Para el militar José Gregorio León, el respeto por su país sigue intacto y pide al presidente interino Juan Guaidó tomar decisiones más concretas y convocar a los más de 300 militares que han llegado a Colombia para trabajar articulados.