"En Bomberos hay puros gordos que no pueden subirse a un taburete: alcalde

Otra vez el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández volvió a generar polémica, a través de su facebook live, esta vez se fue lanza en ristre contra los Bomberos de Bucaramanga a quienes los tildó de gordos barrigones que no se podían subir ni a un taburete.

La situación se presentó cuando un ciudadano le preguntó porque no se había retirado unas vallas publicitarias, pese a que existe una orden judicial.

El alcalde llamó a la secretaria del interior Alba Navarro a preguntarle la razón, a lo que esta contestó que no se había realizado porque no el personal no contaba con curso de altura. "Necesitamos el personal que se le mida a bajar esas vallas y yo en mi secretaria no lo tengo".

Por su parte, Hernández señaló que era imposible que nadie en la ciudad ni siquiera Bomberos contara con este requisito. "Imposible que nadie en el país tenga curso de altura, si yo no pregunto ustedes no hacen nada".

Las palabras subieron de calibre cuando el mandatario decidió llamar al director de Bomberos, Diego Rodríguez. "Diego, tenemos que retirar unas vallas pero Azucena me dice que no han sido capaz porque usted tiene barrigones, gordos que no eran capaces ni de subirse a un taburete".

"Entonces todos esos gordos ahora hicieron dieta y están unos tarzanes. Qué vamos a pagar teniendo esos gordos barrigones", dijo el alcalde.

Finalmente Hernández les dio plazo, tanto a Bomberos como a la secretaría del interior, para que a más tardar el sábado estén desmontadas las vallas.