VIDEO: Nueva protesta de ambulantes contra el Pmep

Vendedores ambulantes están a esta hora recorriendo las calles del centro de Bucaramanga con un bafle en mano y pancartas en rechazo a la estrategia de al Alcaldía y les están preguntando a los beneficiarios del Pmep que ya tienen sus mobiliarios "si les parece justo que nos dejen por fuera. Estamos grabando todo y hablando con todos, con los 37 módulos que hay en el centro de Bucaramanga. Ellos son nuevos, venezolanos, dueños de locales, pero los antiguos, los que tenemos 30 y 40 años quedamos por fuera de ese plan maestro. Lo que le estamos diciendo a Julian Carvajal es que no nos excluya, que nos de la cara, que no nos mienta".

Durante la marcha Caracol Radio conoció la historia de Ana Lamus vendedora ambulante hace 18 años y según señala, fue excluida del plan maestro aunque es cabeza de familia de cinco niños.

"En la carta que me mandan dice que estoy fuera del plan maestro, yo tuve una reunión con la psicóloga, yo estaba por terminar los pasos y mire me sacaron por ser cabeza de familia. Como yo estamos varias madres de familia, no soy la única".