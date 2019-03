Calidad del aire es muy favorable al iniciar la semana en Bogotá

Según el secretario Ambiental de Bogotá, Francisco Cruz, en estos momentos la capital tiene unas corindones muy favorables con respecto a la calidad del aire, esto por la condición de vientos

“La atmosfera ha cambiado, tenemos una condición de vientos muy favorable y esperemos que la predicción climática y atmosférica haga que ya tengamos la entrada a la temporada invernal y las condiciones de calidad del aire se mantenga muy estables en este momento”, afirmó Cruz.

Por otro lado, el secretario aseguró que en durante los últimos 3 años han sido cerradas 79 empresas que contaminaban ilegalmente el aire que respiramos.

“Dos entidades no respetaron los sellos y aparte de tener una sanción ambiental de cierre y de multas, hemos oficiado a la fiscalía para que inicien las investigaciones por el posible delito de fraude a resolución administraba que puede llevar hasta 4 año s de prisión”, añadió.

Finalmente, Cruz manifestó que se han realizado diferentes operativos en estos tres años, de todo tipo de vehículo, incluyendo transporte público y los que no cumplan no la norma, pueden estar en los patios hasta que no paguen la multa estipulada.