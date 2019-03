Hombres armados hostigaron el puesto de Policía de Toribio, Cauca

Después de 24 horas de un ataque a tres patrullas de la Policía en el municipio de Corinto, con un policía muerto, hombres armados hostigaron en la noche de este sábado el puesto de Policía del municipio de Toribio, al nororiente del Cauca.

El coordinador del Tejido de Derechos Humanos de la ACIN, Mauricio Capaz, informó que los desconocidos dispararon y luego lanzaron un artefacto explosivo contra la policía pero al parecer no impacto en el cuartel policial. Durante la noche y esta madrugada no se ha podido hacer una verificación de la situación por falta de garantías. Inicialmente no hay información de personas afectadas.

El señor Capaz, dijo que desde hacía dos años no se registraban este tipo de atentados en este poblado, uno de los más atacados en años pasados cuando no se ha había hecho ningún acuerdo de paz. En estos momentos hay preocupación por las comunidades de municipios norte caucanos por ser el segundo día en el que se producen atentados contra la Policía en medio de centros poblados.