Primer detective del CIPC llego a Colombia reconociendo gobierno de Guaidó

Durante 45 días, el funcionario del CICPC con ocho años de servicio (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) de Venezuela, planeo su salida del país hacia territorio colombiano.

“El proceso fue complicado porque en el momento en que se enteran en Venezuela que yo deserte, ahí mismo, fui objeto de persecución política por los llamados colectivos, por grupos de seguridad de la nación como el Sebin…” manifestó, el funcionario a quién por seguridad reservaremos su identidad.

Ya en Colombia, con un nuevo estilo de vida, reitera el llamado a sus compañeros para reconocer el gobierno del Presidente interino, Juan Guaidó, aunque manifiesta que el miedo es el principal obstáculo que tienen los funcionarios para tomar la decisión “les hago un llamado, a los comisarios, detectives e inspectores que por favor no sigan apoyando el gobierno de Nicolás Maduro, mire lo que está pasando en el país…”

Agregó que los funcionarios del CICPC no escapan a las enfermedades y a las deplorables condiciones laborales “ muchos de ellos son trasladados por sus jefes a Caracas cuando registran enfermedades para no asumir responsabilidades, muchos de ellos, están aguantando hambre, no tienen como vestirse y la institución les exige gastos del bolsillo de ellos para todo lo relacionado para imprimir revistas, memorandos, denuncia, oficios, así mismo, cada funcionario tiene que llevar computadoras e impresoras y eso es injusto porque el sueldo no alcanza…”

En tiempo record, logró que las mismas personas que lo asistieron en su salida de Venezuela, trajeran a su familia quienes hoy permanecen junto con El en territorio colombiano asistidos por el gobierno nacional “pero con la ayuda de la gente y de grandes amigos que tengo dentro del CICPC no lograron la captura de mi familia…”

Hoy esperan el cambio democrático en Venezuela, para retornar a su país y reanudar labores e iniciar las acciones judiciales y penales contra quienes afectan aun, a los venezolanos como los grupos irregulares de civiles armados en asocio con instituciones del gobierno y organizaciones guerrilleras.