Operativo nocturno del Tránsito de Cartagena dejó 23 condctores sancionados

Tres vehículos y cuatro motos inmovilizadas, y 23 comparendos por diferentes violaciones a las normas de tránsito fue el resultado de un operativo de control para evitar conductores ebrios en las vías de Cartagena.

El operativo se realizó en horas de la noche a la entrada y salida del barrio Bocagrande.

La jornada de seguridad y Convivencia Ciudadana fue liderada por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y hace parte del esquema que el alcalde Pedrito Pereira Caballero pidió implementar para garantizar la seguridad y vida de los cartageneros, en especial en las horas nocturnas, los fines de semana.

“Lo que se pretendía era evitar accidentes de tránsito y hacer un control a la velocidad de desplazamiento de los vehículos, que no haya conductores ebrios en las vías de la ciudad”, explicó el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, José Carlos Puello Rubio.

Este operativo permitió la inspección de 75 vehículos y se realizaron 38 pruebas de embriaguez a conductores.

Siete por no tener vigente el SOAT, 8 por no contar con la documentación actualizada del certificado de técnico mecánica, dos por problemas con las luces y 6 por no utilizar el cinturón de seguridad.

También se inmovilizaron 4 motos y 3 vehículos.

“Los operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad, y no solo será a vehículos, también a establecimientos nocturnos que deben tener toda su documentación en regla”, expresó Puello Rubio.