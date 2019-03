30% empresas de vigilancia privada en Colombia son ilegales:supervigilancia

La superintendencia de seguridad y vigilancia sostiene que el 30% de las empresas de vigilancia privada son ilegales.

Justamente el superintendente del sector Fernando Martínez Bravo dijo que este aspecto se ha convertido en un cáncer, pues de 800 empresas de vigilancia privada aproximadamente que existen en el país, 200 son ilegales, es decir que no pagan pólizas, no garantizan capacitaciones a su personal y no cumplen con los derechos laborales de los guardas, por eso se han intensificado las visitas de verificación de legalidad, a través de las cuales se han impartido 120 sanciones entre 1 y 40 millones de pesos.

El superintendente de seguridad y vigilancia Fernando Martínez Bravo destacó que esta región del país es de las pocas que cumplen con la normatividad de ley y las tarifas, en lo que tiene que ver con las empresas de vigilancia privada.

El funcionario nacional finalmente dijo que Armenia tiene un mercado sano al respecto, sin embargo, se requiere el apoyo ciudadano denunciando posibles irregularidades, para poder actuar.