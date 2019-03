Diputados insisten en una coalición internacional militar de paz

Los diputados de la Asamblea reiteran que la coalición internacional de paz es el único mecanismo viable y eficaz para garantizar el cambio democrático en Venezuela.

“Por qué militar no significa, necesariamente, violencia, militar, no significa muertos, militar, significa sencillamente estar armados porque estamos combatiendo contra los que sin son unos delincuentes, que son quienes están, no solo al frente, usurpando Miraflores, sino que utilizan paramilitares, colectivos armados, para intimidar, herir y hasta para asesinar venezolanos, una coalición internacional que restituya la democracia en Venezuela y permita que entre la ayuda humanitaria…” Dijo el diputado, Biagio Pilieri en dialogo con Caracol Cúcuta.

El dirigente político, señalo que este mecanismo se convierte en la única herramienta que tiene el gobierno interino para generar el cambio político que anhelan los venezolanos. Agregó que la solicitud es formulada por el Presidente interino, Juan Guaidó con aprobación de la Asamblea y respaldo internacional.