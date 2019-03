Policía de Bolívar sorprende a las mujeres bolivarenses en su día

La Policía Nacional en aras de afianzar la lucha contra el maltrato e irrespeto a la mujer en el Departamento de Bolívar, realizó campañas educativas y de acercamiento a la comunidad en el marco del día internacional de la mujer.

En los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, los hombres que integran la Policía Nacional, en medio de sus labores de patrullaje, se tomaron un minuto para sorprender a la mujeres que encontraban en su camino, con una rosa, una sonrisa y un abrazo, agradecieron a cada una de ellas por existir, por ser parte de la comunidad a la cual ellos cuidan.

Las mujeres por su parte, se sintieron enaltecidas con este gran gesto de la institución, la señora Liliana Cabezas, quien caminaba hacia su lugar de trabajo y recibió este pequeño detalle manifestó “No me esperaba tan agradable sorpresa cuando caminaba por las calles, porque por lo general la Policía detiene a uno para pedirnos identificaciones, pero hoy me hicieron sentir feliz, a pesar de un problema personal que me aqueja, pero con lo de hoy me he dado cuenta que es mejor ponerle la cara feliz a la tristeza y que nosotras las mujeres valemos mucho’.

El Coronel, Oscar Andrés Lamprea Pinzón, Comandante Departamento de Policía Bolívar envió un mensaje especial a todas las mujeres bolivarenses y a las mujeres que representan la Policía Nacional en este Departamento, manifestó que esta es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso por trabajar día a día, en contra del maltrato a la mujer, bajo un enfoque de género, y también hace un llamado para aquellas mujeres que han sido víctima de maltrato, denuncien ante las autoridades competentes.