En dos semanas se han inmovilizado más de 16 camperos en Cartagena

Paralelo a los operativos que se desarrollan para minimizar la prestación de servicio no autorizado en la ciudad, el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, Edilberto Mendoza Goez, hace un llamado a la comunidad en general a no utilizar estos denominados “taxis piratas”, debido al riesgo que afrontan en seguridad como las consecuencias que afrontarán en caso de un accidente de tránsito.

El DATT sigue generados resultados positivos en los controles que se ejecutan para erradicar el transporte informal en la ciudad.

En lo que va corrido de este año se han impuesto 116 comparendos a conductores de vehículos particulares que prestan servicio no autorizado de transporte de pasajero y que han sido sorprendidos fungiendo como taxis o como transporte público colectivo.

El director del DATT señaló que es importante que la ciudadanía conozca las ventajas que genera el usar el sistema de transporte público autorizado, ya que los particulares que se ofrecen como servicio de taxi no ofrecen garantía alguna de responsabilidad en caso de la ocurrencia de un accidente y mucho menos de seguridad.

Los vehículos de servicio público tienen póliza de seguro contractual y extracontractual que permite responder a los usuarios ante cualquier situación de accidentes tanto de parte del vehículo como de la empresa a la que está afiliado. Así mismo tienen una tarjeta de control que permite conocer la identidad del conductor que le está prestando el servicio, al igual que conocer el valor de la tarifa.

Desventajas del servicio ilegal

En el caso que un vehículo particular sufra un accidente mientras presta el servicio público, la aseguradora del automóvil podría demostrar la ilegalidad en qué incurría y no ampara a los usuarios. No hay empresa que se haga responsable, el conductor puede ser diferente al que le muestran en las aplicaciones de redes sociales y ser objeto de algún acto delictivo y ser objeto de cobros adicionales injustificados.

A jeep en mal estado

Dentro de estos mismos operativos y en las últimas dos semanas también se han inmovilizado más de 16 vehículos camperos tipo jeep por no tener la revisión técnico-mecánica al día y carecer de otro tipo de documentos, como el no tener seguro o su conductor sin licencia.