Concejo de Cartagena: “Angélica Hodeg goza de los derechos individuales”

El presidente del Concejo de Cartagena, Óscar Marín Villalba, explicó las motivaciones que tuvo la corporación para acoger la sanción impuesta por el Partido Alianza Verde, a la concejal Angélica María Hodeg Durango y dar cumplimiento a la pérdida de facultades atribuidas a las bancadas, conforme lo establece la ley 974 de 2005 y el Reglamento Interno del Concejo de Cartagena de Indias.

Marín Villalba aseguró, que la actuación de la mesa directiva, frente al caso del concejal Angélica Hodeg, fue conforme a la ley, y atendiendo una solicitud fundamentada por la cabildante en un fallo del Consejo de Estado emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, que establece que la sola expulsión de un miembro de una corporación pública de elección popular del partido o movimiento, no significa que se le anule la credencial, “el Consejo Nacional Electoral no le ha anulado la credencial a la Doctora: Angélica Hodeg, por lo tanto no podemos negarle la entrada a la corporación”, indicó el presidente.

El cabildante dijo además, que se estudiaron juiciosamente antecedentes similares ocurridos en otras corporaciones del país, “es claro que Angélica Hodeg pierde la representatividad del Partido Verde que la avaló, pero goza de los derechos individuales que como Concejal le asisten, así lo tenemos establecido al interior del reglamento interno del Concejo y eso fue exactamente lo que nosotros hicimos, toda vez que ostenta una credencial que la acredita como Concejal de la ciudad”, precisó Marín Villalba.

Por último, el presidente de la corporación edilicia de Cartagena, se refirió a las facultades que de manera individual tienen los concejales, “ella (Angélica Hodeg) tiene derecho a participar con voz en las sesiones plenarias; tiene derecho a intervenir en la sesiones que se voten Proyectos de Acuerdo; tiene derecho a presentar mociones de cualquier tipo, excepto la moción de censura y de observación; tiene derecho hacer interpelaciones, a solicitar votaciones nominales, en bloque o por partes; tiene derecho a solicitar verificación del quórum; tiene derecho a solicitar mociones de orden y suficiente observación, a presentar Proyectos de Acuerdo y actuar a título individual en los casos en los que la bancada ha tomado la determinación de dejarlos en libertad de votar cuando se trate de asuntos de consciencia”, subrayó.