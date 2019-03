La Cooperación Española acoge exposición ‘Migrantes’ en el marco del FICCI5

En el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) en su 59 edición, se inauguró en el Centro de Formación de la Cooperación Española la exposición “Migrantes” de la artista cartagenera Diana Herrera Ordosgoitia.

La muestra, caracterizada por el protagonismo de los colores, retrata desde la mirada de la artista el fenómeno de la migración y como configura la sociedad en la que vivimos.

La exposición se inaugura en el marco del FICCI, ya que la imagen oficial de esta edición del Festival forma parte de la colección que Diana Herrera presenta en la sala de exposiciones del Centro de Formación. ’Migrantes’ constituye un punto de encuentro para la reflexión en torno al tema de la migración, sus diferentes manifestaciones y sus consecuencias.

La muestra, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingos y festivos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Diana Herrera Ordosgoitia

Nacida en Cartagena en 1982, Diana cursó estudios en el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona, en la Escuela Lorenzo de Medici de Florencia y en la Universidad de Los Andes de Colombia.

Como exponente del arte contemporáneo, su técnica y creatividad se reflejan en la combinación de materiales que van desde las páginas sociales de periódicos locales, pasando por café, acrílico, carboncillo y madera, entre otros. En su obra resalta la creación de sensaciones a partir de las combinaciones cromáticas que relatan la historia de personajes cotidianos sacados y cuidadosamente aislados de su realidad para ser expuestos en un nuevo entorno.

Su obra es la recopilación de momentos urbanos y rurales capturados alrededor del mundo que transmiten la solitaria condición humana y lo itinerante e irrepetible del momento.