Cerro Matoso se consolida como empresa líder en equidad de género

Están campañas van desde la promoción educativa, la vinculación a la planta de más mujeres, el impulso de ideas intraempresariales para generar el empoderamiento y el reconocimiento de capacidades.

La Gerente de Recursos Humanos, Heidy Barros, reconoce que hay mucho camino por recorrer pero que la determinación es categórica. “Estamos comprometidos con la diversidad e inclusión, con el cierre de brechas de inequidad y la igualdad para las mujeres en el escenario laboral. En Cerro Matoso queremos personas que piensen y opinen diferente, que tengan distintas experiencias. Las mujeres generan ideas y esto enriquece a toda la compañía. Queremos gente joven y mayor en las áreas de trabajo con énfasis en la inclusión y diversidad”.

Explicó la señora Barros que a la fecha, el 11% por ciento de los empleados en la empresa son mujeres, y que lo ideal es lograr que ese porcentaje aumente ágilmente para los próximos años. “Este es un gran reto, posicionar el liderazgo femenino y profundizar las campañas que nos ubiquen a nivel nacional como un gran referente”.

Cerro Matoso fue reconocida como parte de las 209 empresas colombianas que están aplicando estrategias válidas y eficientes en disminuir la brecha de género que se extiende por todo el mundo. El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, señaló que, “la presencia de la mujer en las diferentes áreas de Cerro Matoso se incrementa cada año. Ellas son protagonistas en todos los procesos que se ejecutan en la operación, así como en las dependencias administrativas, en el relacionamiento con las comunidades y en la gestión empresarial que nos tiene como referente líder en seguridad y medio ambiente”.

La Gerente Heidy Barros valoró el reconocimiento recibido. “Cuando ingresamos al Ranking de Equidad de Género en las Organizaciones PAR, nuestro objetivo estaba orientado en romper paradigmas frente a que no hay tareas exclusivas para hombres y estamos en ese proceso. Tenemos en nuestra operación mujeres valientes, comprometidas y eficientes. Y esta gestión se ve reflejada en diferentes áreas de la empresa. Este reconocimiento como la mejor empresa del sector minero en equidad de género, nos conduce por caminos más exigentes para eliminar las brechas”.

Las profesionales

En Cerro Matoso va creciendo el número de profesionales que son contratadas y asignadas en cargos que habitualmente ocupaban hombres. Varias lideran grupos de trabajo con éxito.

Greicy Pérez, quien se desempeña como Supervisora de Mantenimiento Mecánico en Refinería, explica que, “las mujeres son perseverantes, dan lo mejor para la empresa y por fortuna aumenta la inclusión de mujeres en la industria. Podemos desempeñar muchas funciones y es que con la diversidad se consiguen los objetivos en las organizaciones. Es importante la diversidad de pensamiento y las mujeres aportamos en esa construcción. Es necesario valorar el trabajo de nosotras en la ciencia, cambiamos paradigmas y las futuras generaciones tienen como tarea profundizar en esa transformación”.

Janeth Ruiz, Ingeniera Química del área de Producción Planta, afirma que, “las mujeres somos capaces de todo, no hay límites, entendemos el mundo y lo podemos transformar: ¡estamos listas!”.

Las becarias en la ingeniería

El Programa de Becas a la Educación Superior –idea bandera de Cerro Matoso– tiene entre sus integrantes un alto porcentaje de mujeres. A propósito de las conmemoraciones para la mujer, dos de ellas plasman sus reflexiones.

Yina Contreras, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Sinú considera que, “Cerro Matoso ha jugado un papel fundamental en mi vida, ya que me brindó la oportunidad de hacer lo que más me gusta, estudiar una carrera profesional en Electricidad. Estoy muy agradecida. En ocasiones llega el temor de fallarme a mí misma como persona, a mi familia e incluso a la empresa que me apoya en todo este proceso, me ha tocado relacionarme más con los hombres, ya que soy la única mujer del salón, pero eso no ha sido un impedimento para desarrollar conocimientos nuevos y aprender lo maravillosa que es mi carrera. Animo a que no nos quedemos con la imaginación sino también hagamos lo necesario para hacerla realidad, sabemos que todo tiene su riesgo, pero de eso se trata, de atrevernos alcanzar nuestros propósitos”.

Kenyi Chica Díaz, estudiante de Ingeniería Industrial, perteneciente a la comunidad indígena de Puente de Uré, escribió: “A través de lo que hasta el momento he vivido, puedo decir con toda seguridad que es posible triunfar como ingeniera, pues las mujeres no solo poseemos un tremendo deseo por hacer realidad nuestros sueños, si no que tenemos la capacidad para lograrlos. Sólo basta con creer en nuestro poder interno, ser nuestra propia motivación, empoderarnos y dejar que la profesión que hemos escogido nos permita crecer como personas, emocionarnos y divertirnos. No elegí ser ingeniera porque suene bonito, elegí ser ingeniera porque soy capaz. ¡Soy mujer, soy ingeniera!”.

Las mujeres de las comunidades

Cerro Matoso consciente de la inequidad y las brechas que existen en la sociedad, sobre todo cuando se trata de la mujer rural, ha dispuesto de estrategias para lograr que las que residen en el área de influencia de la operación se empoderen y asuman el liderazgo que les pueda permitir mejorar sus condiciones. Las convocatorias a diferentes capacitaciones en el SENA –en oficios tradicionales de hombres­– y la confianza para involucrarlas en proyectos en campo o en las tradicionales paradas de mantenimiento, van en aumento.

De origen indígena (Centro América), Diana Peñate logró estudiar con el auspicio de Cerro Matoso en el SENA y se formó en Auxiliar de Ingeniería. Afronta con valentía las asignaciones y esa responsabilidad es valorada. “Soy bendecida por contar con estas oportunidades como la Parada. Es un trabajo que puedo aprovechar al máximo porque puedo mostrar en la empresa de lo que soy capaz. Confían”.

Pabledis Muñoz, su origen es la comunidad de Pueblo Flecha. “Esta primera oportunidad es grandiosa, gracias a la empresa por la confianza a las mujeres ya que así se genera trabajo para las comunidades”.

La empresa promueve una red de mujeres integral, participativa e inclusiva

La Red de Mujeres Matoseras –Remma– es una iniciativa para lograr que todo el personal femenino que está vinculado a la empresa adopte políticas de empoderamiento para visibilizar su liderazgo y capacidades en diferentes áreas del conocimiento. La campaña está incluida en la estrategia general de la organización que promueve la Equidad de Género y el cierre de brechas en diferentes órdenes.

Recientemente se encontraron en el Café Remma todas las mujeres vinculadas a Cerro Matoso.

Emotivo, cálido, enriquecedor, solidario y cargado de mucho optimismo resultó el Café Remma que tuvo una alta participación de las mujeres matoseras. Con espontaneidad y convencimiento asistieron a una tertulia cuyos temas centrales fueron empoderamiento para la inclusión y una mayor integración dentro de la empresa.

Renata Brun, Profesional en Bienestar Integral de Recursos Humanos y líder del encuentro, opina que lo ideal es generar iniciativas que redunden en el liderazgo de la mujer. “Nuestra meta es que todas las mujeres que hacen parte de la red aportemos desde los roles que desempeñamos para dar vía libre a estrategias que nos posicionen dentro de la organización”.