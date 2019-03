El partido ASI en Cartagena fijó calendario de inscripciones de candidatos

El Partido Alianza Social Independiente, fijo fecha de inicio de inscripción, requisitos y el procedimiento para expedir los avales a candidatos a Gobernaciones, Asambleas Departamentales, Alcaldías Municipales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales en las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019.

El 25 de marzo de 2019; Inicia periodo de inscripción de aspirantes ante las respectivas comisiones de trabajo municipal y distrital para el caso de candidatos a alcaldías, concejos y juntas administradoras locales; en lo que tiene que ver con Asamblea y gobernación las instancias son la comisión departamental.

El procedimiento de inscripciones se da por terminado el 25 de mayo del 2019, los candidatos pasaran por un filtro interno y los requisitos serán colgaos en la página web del partido y difundido por diferentes redes sociales y a quien los solicite como interesado. Los avales se entregarán a quienes cumplan con los requisitos del partido y de ley, entre el 29 de junio y 19 de julio.

Quien aspire a ser avalado por el Partido Alianza Social Independiente como candidato a las elecciones de autoridades locales deberá ser afiliado del partido ASI y ejercer plenamente su militancia, no encontrarse afiliado a otro partido al momento de solicitar el aval, no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad con el cargo al que aspira, cumplir con los requisitos señalados en la Constitución y en la Ley para el cargo de elección popular al que aspira, no encontrarse incurso en ninguna investigación en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad además del acatamiento de la norma estatutaria, plataforma política y perfil ideológico vigente.

Una vez recibida la documentación y certificada la entrega de la totalidad de los requisitos solicitados, se procederán a constatar la veracidad de la documentación para que el Representante legal o quien ésta delegue, otorgue el aval conforme lo establecido por el artículo 108 de la Constitución Política. No se otorgará aval al candidato o lista a corporación de elección popular que no haya radicado la documentación completa.

El Comité Ejecutivo Nacional y la Representante Legal del Partido, se reservan la facultad de otorgar o no un aval a elegidos o candidato a cargo uninominal o lista de candidatos a corporaciones públicas de elección popular, aunque el o los mismos reúnan los requisitos, aplicando el principio de verdad sabida, buena fe guardada y gozará de absoluta discrecionalidad para motivar o no sus decisiones.

Una vez aprobada la autorización del aval y cumplidos todos los requisitos y procedimientos establecidos en la presente resolución, especialmente aquellos relacionados con la inscripción y rendición de cuentas de gastos de campaña, se procederá a otorgar el aval.

Vale la pena resaltar, que quien hace parte de nuestro partido Alianza Social Independiente, debe gozar de absoluta independencia, conocer nuestro partido, la historia, sus raíces, estar dispuesto a construir procesos, tener capacidad de liderazgo y dirección con capacidad de crear sinergias al interior del partido y con la comunidad en general, ser una persona ejemplar.

La información fue suministrada por el coordinador el departamento German Zapata Vergara y la coordinadora distrital Cecilia Berrio Torres.