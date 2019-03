San Juan Nepomuceno, Bolívar: memoria del conflicto

San Juan Nepomuceno, en Bolívar, ya no es la misma población que fue antes de una guerra en la que el extinto Frente 37 de las FARC y grupos paramilitares se disputaban el control de la zona famosa, por sus montañas y sus extensos cultivos de maíz y yuca. El pueblo donde varios jóvenes estudiantes se tomaron una foto apoyando la Justicia Especial para la Paz, vive momentos de esperanza.

Este municipio de aproximadamente 33 mil habitantes, ubicado en pleno corazón de los Montes de María, hoy se muestra optimista ante la implementación de unos acuerdos de paz que, por lo menos, han generado la baja en los índices de homicidios.

Según cifras oficiales solo una persona ha muerto de manera violenta entre año 2016 y 2019, contrario a lo que ocurría por ejemplo entre 2005 y 2006, donde 11 personas perdieron la vida como lo expresa un informe de Medicina Legal. Pero la historia aún tiene mucho que contar sobre una guerra que no conoció la piedad.

Durante 2002, hechos de sangre sacudieron la zona, en la hacienda El Tapón y la finca Los Guáimaros, 15 campesinos perdieron la vida cerca al corregimiento de Corralito, cuando un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, asesinó a los labriegos en una funesta operación que duró dos días.

Ahora los sanjuaneros viven un poco más tranquilos, al menos esa es la impresión cuando Caracol Radio consultó a varios lugareños que departían acompañados de un café en la plaza del pueblo.

Sin embargo, la inconformidad es notoria cuando se habla del actual gobierno y el tratado con cerca de 22 mil personas reconocidas por la Unidad Nacional de Víctimas. "Lastimosamente en el gobierno de Santos las víctimas eran el centro de su administración. "Con Duque apenas está empezando, pero es distinto; si se mira desde cuándo no hay indemnizaciones, desde el año pasado no ocurre. Supongo que a nivel nacional debe dar las explicaciones del por qué", declaró Katrín Martínez, Socióloga y experta en conflictos.

La polémica foto

El Senador Álvaro Uribe Vélez, respondió está semana en su cuenta de twitter a una publicación donde aparecieron varios estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María, exhibiendo un cartel con el mensaje "Abrazamos la JEP".

En ese sentido, el cuerpo docente del colegio y algunos estudiantes no estuvieron de acuerdo con la interpretación dada por el ex mandatario, y señalaron que no hay adoctrinamiento en el plantel. "Se realizan actividades como foros, debates donde exponemos cualquier tipo de situación que se presente en las comunidades, pero no nos obligan a estar del lado de algún partido político", dijo María Isabel Payares, estudiante.

Así mismo en un comunicado el Espacio Regional de Paz, entidad que maneja varios procesos en la jurisdicción, aclaró que la imágen fue tomada con fines estrictamente privados y correspondió a una actividad académica como implementación de la Cátedra de la Paz ordenada mediante la Ley 1732 de 2015.