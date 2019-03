Camioneros critican la restricción ambiental en el Valle de Aburrá

La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, criticó las restricciones a la movilidad que fueron decretadas en el estado de Alerta por la calidad del aire en el área metropolitana, que afecta directamente a los conductores y propietarios, pero también la distribución física de mercancía.

El director de ATC, Felipe Muñoz Monroy, explicó que por la ampliación del pico y placa durante esta semana no han podido abastecer la ciudad de Medellín de diferentes productos, algunos básicos de alimentación y también han interrumpido su labor de prestar el servicio esencial del transporte de carga.

Los camioneros critican que durante todo el año haya reuniones para hablar sobre las medidas que lleven a mejorar la calidad del aire en esta zona del país para que al final apliquen las mismas de años atrás.

“Lo que nos molesta y no es la primera vez que lo decimos es que nunca se han explorado otras medidas pese a que nos sentamos en mesas con el Área Metropolitana. Parece un desgaste para tenernos entretenidos. Ninguna mesa de trabajo se ha materializado en algo y solo se les ocurre es generar restricciones y hacen ineficientes el territorio”, criticó el dirigente gremial.

Para el gremio transportador, resultaría más provechoso que se restrinja completamente el ingreso de camiones de carga al Área Metropolitana y así ellos tendrían vía libre para dejar la mercancía en un punto autorizado sin tener que ingresar a la zona donde les restringen la libre movilidad.

“Pedimos al Área que sean serios y no nos desgasten en reuniones, en falsos positivos ambientales. Ellos hicieron despliegue mediático de reuniones con los transportadores y nada se ha materializado; no le pegan al verdadero problema porque el modelo de medición que están utilizando lo están mal aplicando a los datos paraestablecer que son los camiones los que más contaminan. Ya le hemos pedido al Área que nos justifiquen por qué dicen eso y no responden, salen con evasivas, con estas medidas están convirtiendo al Área Metropolitana en ineficiente e improductiva”, añadió Muñoz Monroy.

Inclusive, los camioneros controvierten que el decreto no aplique ninguna restricción a los vehículos oficiales o que transporten a magistrados, personero, alcalde, concejales, entre otros.