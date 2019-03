Integrantes de resistencia Venezuela abandonaron puentes internacionales

Los hombres que durante varios días intentaron lograr abrir el canal humanitario hacia Venezuela para que pudiese ingresar la ayuda recolectada por varios países, decidieron abandonar los puentes internacionales en donde se habían instalado.

Argumentando la falta de apoyo de la oposición en Venezuela y el cansancio de los constantes enfrentamientos a las autoridades del vecino país, salieron del albergue improvisado que habían instalado.

Los refugios que están en varios de los municipios de Norte de Santander son los principales destinos que tomaron estos hombres, los cuales buscaran que el gobierno nacional les entregue asilo para poder permanecer en el territorio nacional.

Uno de los integrantes de este movimiento, le dijo a Caracol Radio que “nosotros no somos militares y no tenemos ninguna arma, solo estábamos peleando para que entrara la ayuda humanitaria, pero igual no se pudo y por eso hemos decidido irnos a otros horizontes”.

Indicaron que regresar a Venezuela no está contemplado como opción, debido a que muchos de ellos fueron identificados y por esto tan pronto pisen su país serian capturados por las autoridades.