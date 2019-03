Desmienten adoctrinamiento político en colegio de los Montes de María

Antes los señalamientos expresados a través de redes sociales donde se estaría encaminando a los estudiantes de instituciones públicas por determinadas corrientes políticas, desde la Institución Educativa Normal Superior Montes de María, lugar donde varios estudiantes mostraron un letrero en apoyo a la JEP, los educadores expresaron que no hay influencia ideológica sobre sus aprendices y no estuvieron de acuerdo con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y sus afirmaciones en twitter donde se daría un direccionamiento por ciertas corrientes políticas. El docente Edgardo Romero, quien aparece en la imagen con los estudiantes, expresó a Caracol Radio que hubo una mala interpretación de los hechos.

"Esa imagen se da pero yo no la tomo ni autorizo que lo hagan, alguien la sube a la red social y ocurre lo demás que ya el Espacio Regional Construcción de Paz aclara en un comunicado. En ningún momento como docente estaba en proselitismo político ni en otro tipo de adoctrinamiento con los estudiantes", sostuvo el educador quien además coordina la Cátedra de Paz en el plantel montemariano.

Hablan los estudiantes

De manera enfática, los jóvenes aclararon que se les está formando como libre pensadores y que si bien hacen muchos análisis a las acciones de gobierno y el sector público, no consideran que haya sesgos en su formación académica. "Se realizan actividades como foros, debates donde exponemos cualquier tipo de situación que se presente en las comunidades, pero no nos obligan a estar del lado de algún partido político", dijo María Isabel Payares, estudiante.

Por su parte Aracely Rodríguez, profesora de lengua castellana, manifestó que la educación es un propósito del estado colombiano y debe seguir siendo pública. "Nosotros como Escuela Normal Superior formadores de maestros, tenemos que ser unos fehacientes defensores de la educación estatal en el departamento de Bolívar", agregó.

Varios educadores coincidieron en señalar que la imagen comentada por el actual Senador y dirigente del Centro Democrático, no explica de manera real lo que fue la actividad pedagógica realizada en una institución que según ellos, también ha sido víctima con el asesinato de dirigentes y profesores en varios años de conflicto.