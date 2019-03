Proyecto Arkadia Club asegura que tiene licencia para construirse en Manga

Según los representantes de la obra, el proyecto cumple con toda la normatividad de acuerdo a lo que reglamenta el POT y no está en zona de influencia de los bienes patrimoniales de Cartagena.

Esta comisión conformada por Camacol, La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, La Sociedad de Arquitectos de Colombia, La Personería y La Secretaría de Planeación de Cartagena, no encontró razones para que se solicitara revocar la licencia a este proyecto que le apunta al desarrollo urbanístico en esta zona de la ciudad.



“El proyectó hoy por hoy cumple con toda la normatividad y siempre ha cumplido con todos los temas urbanísticos, y patrimoniales. Recordemos que la manzana en la cual se encuentra el proyecto no se encuentra en la zona de influencia de ninguno de los bienes patrimoniales distritales y nacionales”, explica Juan Manuel Espinosa, gerente el proyecto “Arkadia Club”.



Esto dice el Ministerio



Aunque el barrio Manga se encuentra en la periferia histórica de Cartagena, el Ministerio de Cultura en reunión con los constructores y en el oficio 412 – 2019 enviado al IPCC (Institucion de Patrimonio y Cultura), ratificó que este proyecto no se encuentra en el área de influencia del Castillo de San Felipe y la Bahía de Cartagena. “Sobre esta manzana no hay ninguna restricción para la edificabilidad o altura del proyecto, en otras palabras, que el proyecto no afecta en nada el estatus de patrimonio que tiene la ciudad”, añadió Espinosa.



Constructores preocupados por el desarrollo urbanístico



Frente algunas trabas que ha tenido este y otros proyectos que se construyen bajo los reglamentos de ley, los constructores han manifestados su descontento con el manejo que desde algunas secretarías de la administración distrital se les da a los proyectos inmobiliarios.



“La mayoría de los miembros de la comisión de veeduría lo que sustentan es que la licencia fue otorgada en debida forma, y en ese orden ideas no habría ningún motivo para solicitar la revocatoria de la licencia”, afirma Javier Doria, asesor jurídico del proyecto.



¿Qué es Arkadia Club?



Arkadia Club es un proyecto de vivienda que se construye la manzana 156 del barrio Manga que según el POT no es de influencia de la zona historia de la ciudad. Los constructores obtuvieron la licencia de construcción desde el 22 de octubre del año 2018 y la certificación del IPCC desde el año 2016. Esta construcción de diecinueve pisos le apuesta al desarrollo urbanístico de la zona.